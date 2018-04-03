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Милонов потребовал проверить «СПИД. Центр» Антона Красовского
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Милонов потребовал проверить «СПИД. Центр» Антона Красовского 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский политик Виталий Милонов написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести процессуальную проверку ресурса «СПИД. Центр» по ст. 282 УК.
Депутат Госдумы Федерального собрания РФ VII созыва Виталий Милонов потребовал закрыть ресурс «Спид. Центр».
«Под прикрытием профилактики СПИДа в России действует откровенный педерастически-либеральный ресурс СПИД.центр. Руководит им гей на передержке Красовский — заразившийся, как и все педерасты, СПИДом сам. Требую незамедлительного закрытия этого вредного ресурса и привлечения к ответственности организаторов. К этому ресурсу с пропагандой педерастии могут иметь доступ наши дети. Но лоббисты категорически против нашего родительского права на регулирование такого доступа», — заявил политик в Facebook, выложив копию обращения в Генпрокуратуру.
Судя по копии документа, Милонов считает, что сайт занимается пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, разжиганием розни по национальному признаку и оскорблением религиозных чувств верующих.
В ответ на это руководитель «СПИД. Центр» Антон Красовский поблагодарил за внимание к работе центра, добавив в своем telegram, что команда «доросла до обращения Милонова в Генпрокуратуру».
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