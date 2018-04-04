Милонов нашел оскорбление чувств верующих на сайте «СПИД. Центр»

"Под прикрытием профилактики СПИДа в России действует откровенный педерастически-либеральный ресурс СПИД.центр. Руководит им гей на передержке

Красовский — заразившийся как и все педерасты СПИДом сам. Требую незамедлительного закрытия этого вредного ресурса и привлечения к ответственности организаторов. К этому ресурсу с пропагандой педерастии могут иметь доступ наши дети", — говорится в сообщении депутата.

К своей публикации Милонов приложил фото самого обращения в Гепрокуратуру. Из опубликованных документов следует, что негодование депутата вызвали, в частности, две статьи, опубликованные на сайте «СПИД. Центра» — «ВИЧ изменил мою жизнь раз и навсегда» и «Греческий митрополит пойдет под суд за оскорбление чувств геев».

Первая из них, по мнению депутата, содержит «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», что является нарушением статьи 6.21 КоАП. Кроме того, эта публикация «фактически пропагандирует приобретение ВИЧ-статуса» и попадает под часть 2 статьи 122 УК (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни), считает депутат.

Материал о греческом митрополите, по мнению Милонова, оскорбляет религиозные чувства верующих (статья 148 УК), а также направлен «на разжигание ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии» (статья 282 УК).

Милонов попросит генпрокурора провести проверку изложенной им информации. Он призывает признать информацию на сайте «СПИД.центра» запрещенной на территории РФ. Также депутат предлагает проверить на нарушение законодательства «организаторов» сайта.

В самом «СПИД.центре» назвали публикацию Милонова об организации в Facebook «гомофобной и ВИЧ-фобной».

Комментируя

обращение депутата в прокуратуру, в организации заметили, что вся информация, размещенная на их сайте, предназначена для читателей старше 18 лет.

Там также добавили, что в статье о митрополите «нет ни мнения редакции, ни вообще чьего-либо мнения». «Это просто информация о том, что суд отказался судить митрополита, не более того», — заявил интернет-проекту

Daily Storm

С критикой в адрес депутата выступила одна из его коллег по Госдуме — депутат и телеведущая Оксана Пушкина , которая входит в попечительский совет благотворительного фонда «СПИД. Центр». Она назвала Милонова «лицемером», «циником» и «хамом», которому «хайпа хочется»,

сообщает

сайт организации.