Спикер уральской думы спрятал от прокуратуры иномарку и деньги

Председатель думы Переваловского МО ( Тюменская область ) Александр Матаев подал в отставку. От поста спикера и депутатских полномочий он отказался на внеочередном заседании представительного органа, состоявшемся 3 апреля. Днем ранее он получил от районной прокуратуры представление с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные им самим и некоторыми его коллегами по думе.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, народный избранник допустил грубые нарушения при декларировании своих доходов за 2016 год. Матаев не указал в документе деньги, полученные за преподавательскую деятельность и за проданный земельный участок. Доход от реализации автомобиля Lexus он занизил с 1,6 миллиона рублей до 450 тысяч. Также он не указал наличие другой машины — Volkswagen Passat.

Недостоверные сведения депутат предоставил и в отношении своей супруги. В справке за 2016 год у нее показан нулевой доход, при этом она приобрела Leхus и Тоyоtа Highlander общей стоимостью более 4 миллионов рублей.

Кроме того, искаженные сведения были предоставлены Матаевым за 2015 год.

Рассмотрение представления в отношении других указанных в нем депутатов запланировано на 12 апреля 2018 года.

Стоит отметить, что госслужащие и депутаты всех уровней обязаны ежегодно к 1 апреля подавать данные о доходах и имуществе — своем, супругов и детей.