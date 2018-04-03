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Спикер уральской думы спрятал от прокуратуры иномарку и деньги
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Спикер уральской думы спрятал от прокуратуры иномарку и деньги 

Уралинформбюро 29 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Председатель думы Переваловского МО (Тюменская область) Александр Матаев подал в отставку. От поста спикера и депутатских полномочий он отказался на внеочередном заседании представительного органа, состоявшемся 3 апреля. Днем ранее он получил от районной прокуратуры представление с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные им самим и некоторыми его коллегами по думе.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, народный избранник допустил грубые нарушения при декларировании своих доходов за 2016 год. Матаев не указал в документе деньги, полученные за преподавательскую деятельность и за проданный земельный участок. Доход от реализации автомобиля Lexus он занизил с 1,6 миллиона рублей до 450 тысяч. Также он не указал наличие другой машины — Volkswagen Passat.
Недостоверные сведения депутат предоставил и в отношении своей супруги. В справке за 2016 год у нее показан нулевой доход, при этом она приобрела Leхus и Тоyоtа Highlander общей стоимостью более 4 миллионов рублей.
Кроме того, искаженные сведения были предоставлены Матаевым за 2015 год.
Рассмотрение представления в отношении других указанных в нем депутатов запланировано на 12 апреля 2018 года.
Стоит отметить, что госслужащие и депутаты всех уровней обязаны ежегодно к 1 апреля подавать данные о доходах и имуществе — своем, супругов и детей.
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