Толстой: на Межпарламентский форум приедут сотни зарубежных парламентариев

На организуемый Госдумой в начале июня Международный парламентский форум приедут порядка сотни парламентариев со всего мира, сказал заместитель председателя палаты Пётр Толстой на пленарном заседании во вторник.

Как отметил политик, слова которого приводятся на сайте партии «Единая Россия» , мероприятие организовывается в том числе для создания атмосферы уважительного и равноправного диалога со всеми участниками политического процесса.

Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе делегация Федерального Собрания принимала участие в работе Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве, отметив, что ситуация, сложившаяся в связи с последними демаршами в отношении России представляется достаточно тяжёлой.

«Те люди, которые раньше говорили о необходимости прямого межпарламентского диалога, сегодня стараются его избегать. В частности, представители парламента Великобритании , говоря о деле с отравлением Скрипаля, отказались встречаться и обсуждать какие бы то ни было детали с делегацией из России», — сказал Пётр Толстой.

По его словам, в этих условиях целесообразно проанализировать ситуацию для понимания дальнейших действий.