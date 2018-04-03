Количество подключений к электросетям «Мособлэнерго» в 2017 году выросло на 23%

Компания «Мособлэнерго» в прошлом году подключила к электросетям порядка 11,5 тысяч объектов, это на 23% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подмосковье состоялась расширенная коллегия министерства энергетики Московской области. Главной темой стали вопросы внедрения энергоэффективных технологий, улучшения освещенности населенных пунктов и автодорог Подмосковья, а также повышения доступности и прозрачности процедуры технологического присоединения. В ходе коллегии был заслушан доклад министерства энергетики Подмосковья по итогам работы ТЭК региона в 2017 году и задачах на 2018 год. Также об итогах года и планах на ближайшую перспективу доложили руководители энергокомпаний.

«Количество подключений к электросетям «Мособлэнерго» в 2017 году увеличилось на 23% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году «Мособлэнерго» выполнило свои обязательства по подключению к электросетям на 11,5 тысячах объектах и выдало мощность свыше 265 МВт. При этом средний срок присоединения заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с нагрузкой до 150 кВт за 2017 год составил 64 дня», — сообщил министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов

Как напомнил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов , одной из приоритетных задач является развитие в регионе благоприятного инвестиционного климата. Ключевое направление этой работы — обеспечение доступности подключения к энергетической инфраструктуре. Сейчас подключение потребителей к электрическим сетям в Подмосковье осуществляется в среднем за 77 дней, тогда как в 2013 году этот показатель составлял более 200 дней. Работа по сокращению сроков и повышению прозрачности процедур техприсоединения будет продолжена и в дальнейшем.

Среди основных достижений «Мособлэнерго» отмечено повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона благодаря завершению основного этапа консолидации электросетевых активов. 61 муниципальное образование поддержало проект объединения и передало сети в областную собственность и дальнейшее управление АО «Мособлэнерго».

«Переданные электросети мы оперативно включили в программы капитального ремонта и строительства. По итогам 2017 года «Мособлэнерго» отремонтировало 267 километров ЛЭП, 844 единицы оборудования. В рамках инвестиционной деятельности предприятие построило в Подмосковье 416 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, ввело 115 МВА дополнительной трансформаторной мощности», — сказал первый заместитель генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексей Астапов