В РТ восемь министров и вице-премьера уличили в коррупционных нарушениях

Восемь министров и одного из вице-премьеров РТ уличили в коррупционных нарушениях, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий сектором Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

По его словам, за год в Татарстане 370 чиновников наказали за коррупцию.

«По итогам прошлого года по фактам предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах, а также неурегулированных конфликтов интересов у нас 9 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Это не входит в число тех 370, о которых я говорил. Это именно лица руководящего состава. Если говорим о лицах из руководящего состава, то это руководители министерств и один из вице-премьеров РТ», — сказал Салават Рахимов.

По его словам, за коррупционные нарушения один чиновник получил выговор, остальные отделались замечаниями.