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В преддверии «сезона» подмосковный суд закрыл 14 сайтов для зацеперов
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В преддверии «сезона» подмосковный суд закрыл 14 сайтов для зацеперов 

Вести.Ru 25 минут назад
В преддверии «сезона» зацепинга суд в Подмосковье закрыл 14 сайтов, которые обучают этому виду экстремальных развлечений. Как сообщает РИА Новости, такое решение принял городской суд Орехово-Зуева.
Восточная транспортная прокуратура отмониторила СМИ и выявила нарушения на 14 сайтах. Для их блокировки решение суда после вступления его в силу направят в Роскомнадзор, который внесет их в реестр.
Зацепинг — слово, имитирующее английский термин с русским корнем, сравнительно недавно появивилось русском языке (чего не сказать о явлении). Так называют способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за любые выступающие части. Зацепинг стал в последнее время настоящим бичом для железнодорожников (наряду с любителями селфи), поскольку зацеперы рискуют не только своей жизнью, но и жизнью пассажиров поездов, повреждая важнейшие технические конструкции. Да и просто каждый нештатный случай на железной дороге (например, остановка поезда или сбой графика) приносит гигантские убытки.
По данным МВД, каждый пятый подросток, получивший травму на жд — это зацепер. В прошлом году только на Московской железной дороге пострадали от этого экстремального «спорта» 30 человек, погибли семеро.
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