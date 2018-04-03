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В Приангарье полицейские совместно с охотоведами провели операцию по вызволению заблудившегося дикого животного из города в тайгу
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В Приангарье полицейские совместно с охотоведами провели операцию по вызволению заблудившегося дикого животного из города в тайгу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» поступило сообщение от жителей микрорайона «Старого Усть-Кута» о том, что на улицах города бегает дикое животное.
Незамедлительно прибывший на место экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе Александра Шакина, Дмитрия Высоких, Евгения Сорокина и Алексея Королева, обнаружили в одном из дворов молодого и крепкого изюбря возрастом около 2 лет. Таежный зверь не сразу дался в руки людей. После непродолжительного сопротивления он был связан и помещен в транспортное средство подоспевших охотоведов. Затем под сопровождением полицейских оленя вывезли за пределы города в лесной массив, где он был отпущен в родную среду обитания.
За короткий период времени знакомства с человеком, изюбрь успел привыкнуть к людям и не хотел уходить. Полицейским пришлось включить сигнальное громкоговорящее устройство, чтобы шумом отогнать животное глубже в лес.
В усть-кутской полиции отметили, что это не первый случай выхода к людям диких животных. Неделей ранее в дежурную часть поступила информация о том, что возле дорожного моста в микрорайоне «Курорт» г. Усть-Кута была замечена беременная самка изюбря. Полицейские безотлагательно сообщили об этом в Службу по охране и использованию животного мира, после чего животное было сопровождено в лес под контролем представителей указанной организации.
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