В Минтрансе рассказали, что нужно для строительства метро в Ростове

Городские и областные власти готовы приступить к строительству метрополитена в Ростове. Однако, по словам чиновников, без поддержки федерального бюджета они не смогут осилить такой масштабный инфраструктурный проект.

В конце декабря прошлого года губернатор региона Василий Голубев встретился с представителями ведущих СМИ региона. Глава области заявил, что тема метро «не забыта и не закрыта», и власти вернуться к ее обсуждению в начале 2018 года.

— Сейчас вопрос о строительстве метро в Ростовской области действительно рассматривается. При софинансировании из федерального бюджета правительство Ростовской области и администрация Ростова-на-Дону будут готовы к активной фазе реализации проекта, — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Ростовской области.

Еще в 2009 году был заключен муниципальный контракт с московским проектным институтом «Метрогипротранс», который и занимается обоснованием предпроектных предложений.

По мнению разработчиков, участок первой очереди в донской столице должен был начинаться на улице Малиновского, проходить вдоль проспекта Стачки, через территорию железнодорожного вокзала до площади Карла Маркса . Но из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета открытый конкурс на разработку проектной документации отменили.

В ноябре прошлого года городские чиновники придумали альтернативу метро. Власти предложили развивать трамвайные линии, которые частично уберут под землю. Но не всем ростовчанам понравилась это идея. В декабре прошлого года горожане опубликовали петицию на сайте «Активный ростовчанин», в которой в очередной раз попросили построить подземку в городе.