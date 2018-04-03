В Нижнем Новгороде стартует месячник по благоустройству

Весенняя уборка города продлится до 15 мая. При этом основную нагрузку возьмут на себя коммунальные и дорожные службы, предприятия и организации независимо от форм собственности.

«Проверка личного состава и водооткачивающей техники, подготовленной для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций силами сводного аварийно-технического отряда, завершена. Принимая во внимание резкое потепление, сотрудники районных администраций, не дожидаясь официального начала месячника по благоустройству, приступили к наведению порядка на подведомственных им территориях. Эта работа ведется в ежедневном режиме, включая выходные дни», — отметил Владимир Панов

В ближайшее время нужно будет также организовать работы по рыхлению снежных масс и вывозу льда. Затем коммунальные и дорожные организации займутся уборкой песка, очисткой газонов от скопившегося за зиму мусора, восстановлением поврежденных дорожных ограждений. А остановки, фонарные столбы освободят от несанкционированных объявлений.