Ещё
В Нижнем Новгороде стартует месячник по благоустройству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде стартует месячник по благоустройству 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Соответствующее постановление подписал мэр города Владимир Панов.
Весенняя уборка города продлится до 15 мая. При этом основную нагрузку возьмут на себя коммунальные и дорожные службы, предприятия и организации независимо от форм собственности.
«Проверка личного состава и водооткачивающей техники, подготовленной для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций силами сводного аварийно-технического отряда, завершена. Принимая во внимание резкое потепление, сотрудники районных администраций, не дожидаясь официального начала месячника по благоустройству, приступили к наведению порядка на подведомственных им территориях. Эта работа ведется в ежедневном режиме, включая выходные дни», — отметил Владимир Панов.
В ближайшее время нужно будет также организовать работы по рыхлению снежных масс и вывозу льда. Затем коммунальные и дорожные организации займутся уборкой песка, очисткой газонов от скопившегося за зиму мусора, восстановлением поврежденных дорожных ограждений. А остановки, фонарные столбы освободят от несанкционированных объявлений.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Нижнем Новгороде запущен проект «АнтиЯма-НН» Эксперимент на роботах. Как медики учатся лечить людей на резиновых куклах В Нижнем Новгороде готовятся к весеннему паводку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот211
Малышева вызвала гнев телезрителей387
Путин упразднил посредничество в ЖКХ58
Тюрьма помогла Рыбке36
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом118
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение