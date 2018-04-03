В Нижнем Новгороде начинается весенняя генеральная уборка

Весенняя уборка начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля. В срок до 15 мая в городе пройдут благоустройству и санитарной очистке. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

В рамках мероприятий по благоустройству планируется вывезти мусор, очистить газоны, ликвидировать аварийные деревья, расчистить подъездные пути к муниципальным кладбищам, привести в порядок мемориальные комплексы. Руководителям структурных подразделений администрации города рекомендовано организовать участие сотрудников в субботниках.

Напомним, благоустройство парка «Дубки» планируется начать в июне.