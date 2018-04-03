В Ингушетии откроют Дом пчеловодов

Назрани построят Дом пчеловодов, в котором разместится региональная общественная организация «Пчеловоды Республики Ингушетия».

Строительство здания планируется завершить до конца этого года, в финансировании примет участие региональная ассоциация пчеловодов. В настоящее время разработан эскизный вариант будущего строения, а также проведена работа по определению для него земельного участка в Назрани, сообщается на сайте регионального правительства.

«Пчеловодство в Ингушетии в последние годы активно развивается как отрасль сельского хозяйства, экологически чистый мед стал настоящим брендом нашей республики. И я выступил с такой идеей — возвести Дом пчеловодов, где они смогут собираться, проводить регулярные совещания, обсуждать вопросы и перспективы развития отрасли. В здании будут административные помещения, а также выставочные залы с продукцией сельхозпроизводителей республики, которую можно будет попробовать на вкус или приобрести любому желающему», — сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Он также отметил, что в регионе необходимо «расширение хозяйства и предоставление земель под пчелиные угодья». Евкуров поручил создать картографический план региона с нанесением мест расположения пасек, а также напомнил о необходимости установки коммерческих киосков с продукцией местных производителей.