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В Ингушетии откроют Дом пчеловодов
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В Ингушетии откроют Дом пчеловодов 

«Это Кавказ» 30 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Назрани построят Дом пчеловодов, в котором разместится региональная общественная организация «Пчеловоды Республики Ингушетия».
Строительство здания планируется завершить до конца этого года, в финансировании примет участие региональная ассоциация пчеловодов. В настоящее время разработан эскизный вариант будущего строения, а также проведена работа по определению для него земельного участка в Назрани, сообщается на сайте регионального правительства.
«Пчеловодство в Ингушетии в последние годы активно развивается как отрасль сельского хозяйства, экологически чистый мед стал настоящим брендом нашей республики. И я выступил с такой идеей — возвести Дом пчеловодов, где они смогут собираться, проводить регулярные совещания, обсуждать вопросы и перспективы развития отрасли. В здании будут административные помещения, а также выставочные залы с продукцией сельхозпроизводителей республики, которую можно будет попробовать на вкус или приобрести любому желающему», — сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Он также отметил, что в регионе необходимо «расширение хозяйства и предоставление земель под пчелиные угодья». Евкуров поручил создать картографический план региона с нанесением мест расположения пасек, а также напомнил о необходимости установки коммерческих киосков с продукцией местных производителей.
В настоящее время Ингушетия экспортирует мед в различные регионы РФ и за рубеж, в том числе в Саудовскую Аравию.
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