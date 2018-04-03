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Проекты ледовой арены на месте снесенной башни обсудят с горожанами
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Проекты ледовой арены на месте снесенной башни обсудят с горожанами 

Overtime.life 39 минут назад
Фото: Overtime.life
Мэрия пообещала обсудить с жителями уральской столицы проект ледовой арены, которую построят на месте снесенной телебашни. Об этом в эфире программы «Открытая студия» на 41 канале заявил заместитель главы администрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.
Он отметил, что обсуждению подлежат все стадии проекта и компания, которая будет реализовывать его, берет на себя обязательство учитывать интересы горожан.
"Мы договорились, что в работу будут вовлечены не только горожане, но и архитектурно-градостроительный совет, и все те, кто связан с профессиональным сообществом, которое должно доработать до мировых стандартов. По дорожной карте, которая создавалась при участии Минстроя и АО «Ледовая арена» проходят еженедельные совещания. Работа идёт активно, думаю, что в этом году мы увидим проектную документацию", — добавил Белышев.
Напомним, недостроенную телевизионную башню снесли 24 марта, а остатки основания убрали спустя неделю — первого апреля.
Об этом заявил замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев
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