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40-летняя Ольга Орлова показала, какое бикини самое модное в этом году
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40-летняя Ольга Орлова показала, какое бикини самое модное в этом году 

Лиза 38 минут назад
Фото: Лиза
@olgaorlova131140-летняя Ольга Орлова показала, какое бикини самое модное в этом годуОльга Орлова (40) — одна из тех, чьей внешностью и образом восхищаются не только мужчины, но и женщины. Певица обладает не только прекрасным чувством вкуса, но и хрупкой точеной фигурой, которую без смущения демонстрирует. На недавних снимках из теплых краев знаменитость предстала в бикини. Миллионная армия подписчиков ее микроблога оценили не только соблазнительные формы Ольги, но и ее необычный выбор купальника.
Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 2 Апр 2018 в 6:25 PDT  Ярко-оранжевый комплект, за счет удачных вырезов, подчеркнул и без того тонкую талию исполнительницы. Такая необычная модель бикини весьма актуальна в грядущем сезон. Что касается оттенка — этим летом стоит отдать предпочтение ярким люминесцентным цветам, а также купальникам из серебристой и золотистой ткани. Читай также: Ольга Орлова призналась, что голодала ради стройной фигуры.
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