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Порядка 6 тыс. гостей ожидается на фестивале «Российская студенческая весна» в Ставрополе
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Порядка 6 тыс. гостей ожидается на фестивале «Российская студенческая весна» в Ставрополе 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. гостей планируется принять в мае в дни всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Ставрополе. Ведется подготовка площадок мероприятия, под особым контролем — безопасность и комфорт участников, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.
"Планируется, что всего Ставрополь накануне и в дни «Студенческой весны» могут посетить до 6 тыс. человек. Уже определены более 20 объектов размещения", — говорится в сообщении.
Фестиваль пройдет в Ставрополе с 15 по 19 мая. В эти дни в городе усилят меры безопасности, в частности, на патрулирование улиц будут направлены дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов. Детально проработают и противопожарные меры на площадках, где развернутся основные события фестиваля.
Помогать в организации мероприятия будут около 1,5 тыс. волонтеров — они будут работать в службе по организации питания, проживания, транспортной службе, помогут в организации концертов, работе жюри, пресс-центра. Участниками «Студенческой весны-2018» станут молодые люди из 80 регионов страны, они представят различные направления — музыкальное, танцевальное, театральное, журналистику, оригинальный жанр, видео.
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