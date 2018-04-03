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Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда
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Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Закон вступит в силу с 1 января следующего года.
Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, который предусматривает введение невозвратных билетов на поезда дальнего следования.
Новый тариф предусматривает возможность возврата денег за купленный билет только в случае внезапной болезни, травмирования в результате несчастного случая или смерти.
«Получение денежных средств возможно только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами», — цитирует ТАСС текст документа.
Изменения вносятся в «Устав железнодорожного транспорта РФ». Новый федеральный закон вступит в силу с 1 января следующего года.
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