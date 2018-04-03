В Богородском кадеты готовятся к традиционному параду

В преддверии Дня Победы ученики кадетской школы-интерната №5 «Преображенский кадетский корпус» примут участие в торжественном марше на Поклонной горе.

Уже продолжительное время в ежедневном режиме кадеты «Преображенского кадетского корпуса» готовятся к торжественному параду, который пройдет 6 мая на Поклонной горе. Они проводят тренировки по строевой подготовке, и совсем скоро в школе пройдет зачет, на котором будут определены отличники строевой подготовки. Именно им и выпадет честь представлять школу на торжественном марше. Кроме того, все они пройдут психологический отбор для участия в торжественном мероприятии.

По словам преподавателей, каждый считает своим долгом попасть в списки парадного расчета. Кадеты с достоинством переносят физическую и моральную нагрузку и прикладывают максимум терпения и выдержки.