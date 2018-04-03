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В Богородском кадеты готовятся к традиционному параду
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В Богородском кадеты готовятся к традиционному параду 

Официальный сайт управы района Богородское 39 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В преддверии Дня Победы ученики кадетской школы-интерната №5 «Преображенский кадетский корпус» примут участие в торжественном марше на Поклонной горе.
Уже продолжительное время в ежедневном режиме кадеты «Преображенского кадетского корпуса» готовятся к торжественному параду, который пройдет 6 мая на Поклонной горе. Они проводят тренировки по строевой подготовке, и совсем скоро в школе пройдет зачет, на котором будут определены отличники строевой подготовки. Именно им и выпадет честь представлять школу на торжественном марше. Кроме того, все они пройдут психологический отбор для участия в торжественном мероприятии.
По словам преподавателей, каждый считает своим долгом попасть в списки парадного расчета. Кадеты с достоинством переносят физическую и моральную нагрузку и прикладывают максимум терпения и выдержки.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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