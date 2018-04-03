Эксперт объяснила рекордные результаты Путина на выборах

Победа Путина на выборах с результатом в 76,69% голосов, побившая предыдущие результаты главы государства, — это «прекрасный результат», считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. «Единственным кандидатом для всех граждан в этой кампании, безусловно, был Путин», — подчеркнула она.

Федорова отметила, что большую поддержку глава государства получил не только в регионах, но и в Москве Санкт-Петербурге . «Путин вернул себе две столицы», — указала эксперт.

Причиной такого сплочения избирателей вокруг Путина стала не только «обострившаяся внешнеполитическая ситуация», заявила Федорова, здесь нельзя не отметить достижения президента в предыдущие годы. «Люди голосуют не за обещания, а за результаты», — подчеркнула собеседница.

Говоря о честности и прозрачности прошедших выборов, которую эксперты называют «беспрецедентной», Федорова отметила, что наблюдение велось на всех избирательных участках, они были оснащены камерами, а также использовалось больше КОИБов. В итоге результаты выборов президента были отменены лишь на 16 участках, в то время как самих участков было более 90 тыс. Так что «количество нарушений в общем масштабе было незначительно», выборы в этом году «прошли максимально прозрачно и открыто за всю историю», резюмировала эксперт.