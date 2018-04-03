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За трансформаторами Югры следит мобильный измерительный комплекс
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За трансформаторами Югры следит мобильный измерительный комплекс 

Уралинформбюро 44 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Для диагностики состояния силовых трансформаторов на 28 подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ФСК ЕЭС используется новый мобильный измерительный комплекс. С его помощью проводятся исследования, ранее доступные только в стационарной лаборатории. При этом современный анализатор работает быстрее и при любой температуре окружающей среды.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС, комплекс предназначен для анализа диэлектрических свойств изоляции — он определяет степень увлажненности обмоток и масла трансформатора. Влага значительно ускоряет старение и разрушение изоляции, что может вызывать проблемы в работе оборудования.
До использования мобильного комплекса данные параметры проверяли только при капитальных ремонтах, направляя образец изоляции из разобранного трансформатора в стационарную лабораторию. Новая система диагностики позволяет проводить исследования при плановых ремонтах и непосредственно на энергообъекте, что сокращает время простоя оборудования, повышает эффективность обслуживания и позволяет своевременно предотвращать технологические нарушения.
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