За трансформаторами Югры следит мобильный измерительный комплекс

Для диагностики состояния силовых трансформаторов на 28 подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ФСК ЕЭС используется новый мобильный измерительный комплекс. С его помощью проводятся исследования, ранее доступные только в стационарной лаборатории. При этом современный анализатор работает быстрее и при любой температуре окружающей среды.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС, комплекс предназначен для анализа диэлектрических свойств изоляции — он определяет степень увлажненности обмоток и масла трансформатора. Влага значительно ускоряет старение и разрушение изоляции, что может вызывать проблемы в работе оборудования.

До использования мобильного комплекса данные параметры проверяли только при капитальных ремонтах, направляя образец изоляции из разобранного трансформатора в стационарную лабораторию. Новая система диагностики позволяет проводить исследования при плановых ремонтах и непосредственно на энергообъекте, что сокращает время простоя оборудования, повышает эффективность обслуживания и позволяет своевременно предотвращать технологические нарушения.