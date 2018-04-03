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Когда пустыня встречается с морем: инстаграм будоражат новые фотографии необычного музея Катара
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Когда пустыня встречается с морем: инстаграм будоражат новые фотографии необычного музея Катара 

Bigpicture.ru 40 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Вдохновившись кристаллами в песчаной пустыне, знаменитый французский архитектор Жан Нувель принялся за строительство Национального музея Катара. Здание представляет собой кольцо из связанных павильонов, окружающих огромный внутренний двор.
В последнее время в инстаграме все чаще появляются снимки музея, и это неспроста — строительство подходит к концу.
Источник: Dezeen
Публикация от Shaha AlKhulaifi (@_shaha)
12 Сен 2017 в 8:39 PDT  На снимках можно увидеть, насколько продуман внешний вид здания. Власти хотят, чтобы музей стал центром катарской культуры и коммуникаций.
Публикация от @shishadenachos
18 Сен 2017 в 11:07 PDT  Здание поражает своими объемами. В музейном пространстве будет восемь тысяч квадратных метров для постоянной экспозиции, две тысячи метров для временной экспозиции, аудитория на 220 мест, два кафе, ресторан, музейный магазин и даже собственная ТВ-студия.
Публикация от Francisca Antunes (@franciscarochaantunes)
6 Авг 2017 в 7:58 PDT  В дополнение в музее организуют специальное пространство для научного изучения наследия Катара, реставрационные лаборатории, офисы для сотрудников и складские помещения. Вокруг музея будет огромный парк, на дизайн которого архитектора вдохновили катарские пустыни.
Публикация от harry dobbs (@harrydobbsdes)
19 Сен 2017 в 2:33 PDT  По словам шейхи аль-Маяссы, «Катарской королевы культуры», музей станет доступен для всех в декабре 2018 года.
Публикация от Shaha AlKhulaifi (@_shaha)
12 Сен 2017 в 8:37 PDT  «Национальный музей Катара станет голосом культуры, современности и красоты, показывающим, что случается, когда пустыня встречается с морем».
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