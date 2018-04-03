Когда пустыня встречается с морем: инстаграм будоражат новые фотографии необычного музея Катара

Вдохновившись кристаллами в песчаной пустыне, знаменитый французский архитектор Жан Нувель принялся за строительство Национального музея Катара. Здание представляет собой кольцо из связанных павильонов, окружающих огромный внутренний двор.

В последнее время в инстаграме все чаще появляются снимки музея, и это неспроста — строительство подходит к концу.

Источник: Dezeen

Публикация от Shaha AlKhulaifi (@_shaha)

12 Сен 2017 в 8:39 PDT На снимках можно увидеть, насколько продуман внешний вид здания. Власти хотят, чтобы музей стал центром катарской культуры и коммуникаций.

Публикация от @shishadenachos

18 Сен 2017 в 11:07 PDT Здание поражает своими объемами. В музейном пространстве будет восемь тысяч квадратных метров для постоянной экспозиции, две тысячи метров для временной экспозиции, аудитория на 220 мест, два кафе, ресторан, музейный магазин и даже собственная ТВ-студия.

Публикация от Francisca Antunes (@franciscarochaantunes)

6 Авг 2017 в 7:58 PDT В дополнение в музее организуют специальное пространство для научного изучения наследия Катара, реставрационные лаборатории, офисы для сотрудников и складские помещения. Вокруг музея будет огромный парк, на дизайн которого архитектора вдохновили катарские пустыни.

Публикация от harry dobbs (@harrydobbsdes)

19 Сен 2017 в 2:33 PDT По словам шейхи аль-Маяссы, «Катарской королевы культуры», музей станет доступен для всех в декабре 2018 года.

Публикация от Shaha AlKhulaifi (@_shaha)

12 Сен 2017 в 8:37 PDT «Национальный музей Катара станет голосом культуры, современности и красоты, показывающим, что случается, когда пустыня встречается с морем».