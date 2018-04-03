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Председатель думы тюменского муниципалитета сложил полномочия из-за декларации о доходах
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Председатель думы тюменского муниципалитета сложил полномочия из-за декларации о доходах 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
В Тюменской области глава Думы Переваловского муниципального образования ушел в отставку из-за недостоверных сведений в декларациях о доходах.
«Председателем в справке о доходах за 2016 года не указаны доходы, полученные им от преподавательской деятельности, продажи земельного участка. Значительно занижен доход от продажи автомашины Lexus — вместо 1,6 млн рублей указано всего 450 тыс. рублей. Не отражено наличие в собственности автомобиля Volkswagen Passat. Недостоверные сведения председатель предоставил и в отношении своей супруги. В справке за 2016 год у нее показан нулевой доход, при этом в 2016 году она приобрела Leхus и Тоyоtа Highlander общей стоимостью более 4 млн рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Кроме того, недостоверные сведения были предоставлены и за 2015 год.
Рассмотрение представления было запланировано на 12 апреля 2018 года. Однако сегодня на внеочередном заседании Думы председатель сложил свои полномочия.
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