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В Крыму призвали заменить иностранные слова на русские
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В Крыму призвали заменить иностранные слова на русские 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: ИноСМИ
Председатель крымского парламента Владимир Константинов выдвинул идею о замене иностранных слов в русском языке отечественными аналогами.
«Я как-то на одном мероприятии был, меня назвали двумя иностранными словами, которые я до сих пор не могу понять, но по-другому, оказывается, назвать нельзя было. Поэтому это требует серьезной борьбы. Не хотят заменять на русские аналоги. Легко проникают в язык к нам. Поэтому надо держать оборону», — цитирует РИА «Новости» Константинова.
Спикер парламента попросил сенатора от республики Крым Сергея Цекова держать вопрос на контроле.
«За прошлый год появилось много новых. Тоже слово «хайп» появилось неожиданно», — отметил Цеков.
Ранее Константинов уже высказывался о замене «западных словечек» на русские. Он призывал убрать из языка слова «кофе-брейк», «ресепшн», «месседж» и им подобные.
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