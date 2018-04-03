Пенсионеры Ясенева хотят стать самыми активными в ЮЗАО

Москве продолжается создание первой в России программы повышения качества жизни для старшего поколения. В рамках уникального городского пилотного проекта любой пенсионер может обратиться в районные центры социального обслуживания и найти там для себя занятие по душе.

В настоящий момент идет набор в бесплатные дополнительные физкультурно-оздоровительные, досуговые и развивающие кружки и секции.

В окружном управлении социальной защиты населения отмечают: новая программа для пенсионеров предусматривает, что все направления базового пакета будут доступны в каждом районе ЮЗАО. Для этого на базе школ, учреждений культуры и спортивных сооружений в настоящее время формируются дополнительные кружки, ориентированные на людей старшего возраста. Занятия будут проходить в группах один или два раза в неделю. Заявки удовлетворят по мере создания возможностей для занятий и наполнения групп. Организаторами и заказчиками занятий станут территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО). Для координации и оценки эффективности пилотного проекта создан Общественный совет, в который вошли известные, уважаемые и много добившиеся в своих областях представители городского сообщества, такие, как телеведущая Елена Малышева , певица Надежда Бабкина , артист Александр Калягин и другие.

Территориальный центр социального обслуживания «Ясенево»: ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, тел. : 8 (495) 421-15-22, адрес электронной почты tsco-yasenevo@mos.ru, сайт «http://www.тцсо-ясенево.рф Проезд до ст. м. „Ясенево“, далее автобусом № 769 или 781 до остановки „10-й микрорайон“. Время работы: пн-чт — с 9.00 до 20.00, пт — с 9.00 до 18.45, сб — с 9.00 до 17.00, обед — с 13.00 до 13.45.