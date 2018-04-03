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Когда жители Волгоградской области смогут увидеть ретропоезд?
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Когда жители Волгоградской области смогут увидеть ретропоезд? 

АиФ Волгоград 34 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, транспорт совершит праздничный тур по Приволжской железной дороге в честь Дня Победы. В общей сложности он посетит 25 саратовских, астраханских и волгоградских станций. Отметим, что 11 из них расположены в нашем регионе.
На каждой станции люди смогут посетить выставку и изучить поезд изнутри.
21 апреля 10:00 — Волжский;22 апреля 10:00 — Донская;23 апреля 10:05 — Иловля-1;23 апреля 15:45— Арчеда;24 апреля 09:00 — Себряково;24 апреля 15:00 — Филоново;25 апреля 10:00 — Алексиково;26 апреля 10:00 — Урюпино;6 мая 10:00 — Петров Вал;6 мая 14:20 — Камышин-1;8 мая 10:00 — Волгоград-1;9 мая 10:00 — Волгоград-1.
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