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Хулиганы сорвали крышку люка в Багане
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Хулиганы сорвали крышку люка в Багане 

Все новости Новосибирской области 43 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Колодец исправно выполнял свою функцию в семейном парке отдыха: талой и дождевой воде было куда уходить. А в прошлом году на этом месте проводили строительные работы по благоустройству парка, тяжелой техникой раздавили крышку колодца. Строители сразу же накрыли систему водоотведения листами железа и деревянным щитом. Была уже поздняя осень, потому подрядчик запланировал восстановить крышку и надежно закрыть образовавшее отверстие уже весной.
Однако в конце марта неизвестные, без сомнения, знающие о проблеме, раскопали снежный покров, выломали вмерзшие поддоны и вскрыли колодец. К счастью, это вовремя обнаружили работники сельсовета. В тот же день отверстие вновь закрыли и сверху засыпали шлаком, чтобы исключить доступ жителей, а тем более детей, рассказал VN.ru заместитель главы Баганского сельсовета Сергей Ярославцев.
В начале апреля подрядчик установил бетонную крышку, а отверстие для стока воды заварили арматурой. Строители и специалисты администрации сельсовета убедились в надежности конструкции и безопасности дренажной ямы даже для маленьких детей.
Дренажные колодцы нередко становятся ловушками для ничего не подозревающих гуляющих новосибирцев. Так, в начале марта глубокий колодец без крышки стал ловушкой для девушки, которая гуляла на снегоступах в парке недалеко от планетария на Ключ-Камышенском плато. Она провалилась в проем и упала на спину. Еще раньше в колодец на «Чистой Слободе» упал восьмилетний мальчик. Ребенку пришлось просидеть по грудь в ледяной воде около 20 минут, пока его крики о помощи не услышал прохожий.
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