Регина Тодоренко: «Меня окружают прекрасные люди, которые хорошо пахнут!»

Регина Тодоренко посетила контактный зоопарк и представила поклонникам животное, которое, по ее мнению, напоминает своим поведением людей. Подобная аналогия заставила телеведущую проанализировать свое окружение и сделать вывод, какие же люди ее окружают. То же самое она предложила сделать и своим подписчикам.

Будучи медийной персоной и экс-ведущей шоу о путешествиях, Регина обзавелась множеством знакомств. В своем микроблоге Тодоренко призналась, что далеко не все эти встречи были приятными, а люди исключительно положительными. Однако только самому человеку решать, кто из новых знакомых останется в жизни, а с кем лучше не продолжать общение. Регина опубликовала фотографию, на которой ее запечатлели вместе с животным под названием цивета. Телеведущая рассказала, что у этих зверей куда больше общего с людьми, чем можно было представить, а заодно спросила у подписчиков, какие люди окружают их.

«Циветы оставляют пахучие послания, помечая деревья и кусты секретом промежностных желёз. Прямо как люди: одни оставляют приятные воспоминания, другие не очень. Меня окружают прекрасные люди, которые хорошо пахнут!» Подписчикам Регины подобное сравнение показалось достаточно точным и отлично описывающим некоторых людей, которые не оставляют после себя ничего, кроме неприятного впечатления. Как оказалось, большинству поклонников телеведущей тоже везет на людей вокруг, хотя полностью оградиться от нежелательных знакомств все же невозможно. Нашлись и те, кто посчитал предложенное Региной разделение слишком критичным и исключающим промежуточное звено, а это, по их мнению, не совсем правильно.

«Отличные люди! Я счастлива и благодарна им за все, что они для меня сделали. Рада, что у тебя так же!» «По-разному. Чаще всего люди — ну такое что-то среднее. Но бывают и точно распределены на два типа как вы написали.» «Меня окружают хорошие люди, не могу их отнести ни к ужасным, ни к потрясающим. Просто нормальные.» «Отличные, в большей массе. На остальных я просто не обращаю внимания! И это все благодаря долгой работе над ошибками.» «Встречаются разные, но окружают замечательные. Странно было бы окружать себя кем-то неприятным.»

Поклонники Регины Тодоренко долго ждали ее возвращения на телеэкраны, и не так давно это, наконец, свершилось. Однако новое шоу получило массу критики.