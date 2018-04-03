Школьный срок

Двадцать подростков, обучающихся в Горнозаводской специальной общеобразовательной школе закрытого типа, попали туда по решению суда. Эта школа — единственная в Ставропольском крае и на юге России , где перевоспитывают детей с девиантным (общественно-опасным) поведением. После окончания «срока» у них нет судимости, но некоторые выпускники не спешат покидать учреждение и просят оставить их еще хотя бы год.

Выпускают на правильный путь

Спецшколу основали в историческом в месте. Она стоит на территории старого монастыря. Храм когда-то снесли, оставили забор и трапезную, в ней теперь находится медпункт. В 1929 году на территории монастыря открылся детский дом, в 1943 году из него сделали детскую трудовую колонию. В послевоенные годы в ней содержали 600 человек. В 1964 году колонию реорганизовали в Горнозаводскую специальную школу закрытого типа.

Последние четыре года школу возглавляет отставной военный Степан Любенко. Воспитанники за глаза ласково называют его Батей. Любенко — подполковник запаса внутренних войск МВД России (с 2016 года — Войска нацгвардии РФ). Три года назад он пришёл со своим уставом в старинный монастырь, в котором располагается школа. Позади у него осталась Чеченская война, ранение, прощание с армией. Желание, как он говорит, быть кому-то полезным совпало с предложением возглавить спецшколу. Он попросил только день — съездить, взглянуть. И остался.

Удручающая атмосфера разбитых стекол, загаженная территория и детские настороженные глаза — таким запомнился ему первый день на новой работе. Учебный корпус достался Степану Михайловичу в плачевном состоянии, но за это время помещения удалось отремонтировать. В работах участвовали и воспитанники.

Часть из учеников выделяется камуфлированной формой. Это — идея отставного военного. Такой знак отличия здесь нужно заслужить: три месяца доказывать, что встал на путь исправления, и потом совет школы и учителей решает — достоин или нет.

У Степана Михайловича четверо детей. Двенадцатилетний сын Матвей — свой человек среди воспитанников, все летние каникулы проводит в Горнозаводской с отцом.

Виталик

Море — это лучшее, что Виталик видел в свои 13 лет. В его жизни чего только не было — от воровства и угона машин до нападения с вилами на соседей. Он все это вспоминает с сожалением.

— Теперь я спортом занимаюсь, футболом.

Юркий мальчишка с трудом удерживает свою энергию, готов сорваться с места и по-пацански бегать и веселиться. Но здесь приходится держать себя в руках и по-военному даже «беспогонному» корреспонденту отвечать четко: «Так точно!» или «Никак нет!»

Пара десятков таких же ребят от 12 до 15 лет со сложным прошлым впервые в своей жизни увидели Черное море, отбывая наказание в Горнозаводском. И не только море, но и музеи Петербурга Москвы и других городов, а также поездки на Кавминводы запомнились им за годы исправления. Все это стало возможным с приходом Степана Михайловича, которому удается находить спонсоров походов и экскурсий.

Григорий

— Раньше я вел никчемный образ жизни, употреблял наркотики, воровал. Что делать, я не знал.

Воровал он дома, у родителей, чтобы покупать наркотики, на которые подсадили ребята постарше. Мама даже была рада, что его от плохой компании заберут в спецшколу. Теперь Григорий похож на Гарри Поттера . В очках, с умным, серьезным видом отвечает на уроках.

Многие ребята только здесь толком узнали, что такое школа, и научились читать и писать. Учат их не как в обычной школе — программа одна, но внимания каждому воспитаннику достается больше. Хотя учителя такие же, работают много лет на одном месте.

Воспитанников делят по возрасту и подготовке на группы.

— Некоторые-то и у доски никогда не были, — рассказывает директор.

Каждый будний день начинается с уроков. На перемене — теннис, библиотека и шахматы под классическую музыку. Она парням не нравится, но директор школы считает, что благодаря этому подопечные, услышав где-нибудь знакомую мелодию, смогут блеснуть знаниями о произведении.

Шамиль

— Орден? За то, что я первым заметил пожар на поле. Мы все помогали тушить его, все отличились. Нас потом пожарные наградили.

Шамиль попросился остаться в школе еще на год и подал для этого заявление в суд. Потому что знает: вернется домой, опять все начнется заново. Он родился в многодетной семье и помнит, что такое голод и кулак отца-алкоголика.

В школе у него пятиразовое питание — и уже нет мыслей воровать шоколадки в магазине. О том, что нарушать закон нельзя, ему раньше вряд ли кто-нибудь рассказывал. Зато здесь ученики знакомятся не только с законами, по которым сюда попали, но и с законом божьим. Каждый имеет духовного наставника, он приходит в школу, а перед обедом воспитанники читают молитву.

Мурат

— Что, Мурат, будешь еще шоколадки для девочки воровать?

— Никак нет, товарищ подполковник!

Ногайский мальчишка с круглым лицом с виду спокойный и выдержанный. Влюбился в девочку-принцессу и воровал для нее с прилавка супермаркета шоколадки. «Принцесса» Мурата забыла быстро, как только он исчез из ее поля видимости.

В школе парень исправился и приобрел мужской авторитет среди сверстников — его считают третейском судьей за справедливость и рассудительность.

Встречи с родными в Горнозаводском нежелательны, это написано в уставе школы. У большинства детей неблагополучные родители, общение с ними ничего хорошего парням не приносит. Лишь в выходные мамы, у кого они есть, могут позвонить на телефон дежурного. Личные мобильные телефоны запрещены, интернет — в ограниченном количестве, только на уроках информатики возможно выйти в сеть под присмотром преподавателя.

Вспоминать о прошлом не запрещено, но больше приветствуется мечтать о будущем. Как сложится жизнь Виталика, Мурата, Григория и Шамиля, никто не знает. Но директор школы надеется, что хотя бы их будущие дети никогда не попадут в такую школу.

— Мы отслеживаем судьбу наших выпускников, — говорит Батя. — Многие из них становятся на правильный путь. Поступают в общеобразовательные учебные заведения, служат в армии, участвуют в спортивных соревнованиях, заводят свои семьи.