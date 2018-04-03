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Серовчанина раздавило рухнувшей на складе стеной
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Серовчанина раздавило рухнувшей на складе стеной 

Уралинформбюро 46 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Утром 3 апреля в Серове на улице Кирова во время ремонта на складе обрушилась кирпичная стена. Под завалами оказались двое мужчин: 20-летний скончался на месте, 57-летнего госпитализировали. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Проводится проверка. Следователи выясняют, на каких основаниях проводился ремонт и кто был ответственен за безопасное проведение работ.
Для установления тяжести вреда, причиненного здоровью выжившего мужчины, проводится экспертиза.
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