Серовчанина раздавило рухнувшей на складе стеной 

Утром 3 апреля в Серове на улице Кирова во время ремонта на складе обрушилась кирпичная стена. Под завалами оказались двое мужчин: 20-летний скончался на месте, 57-летнего госпитализировали. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Проводится проверка. Следователи выясняют, на каких основаниях проводился ремонт и кто был ответственен за безопасное проведение работ.
Для установления тяжести вреда, причиненного здоровью выжившего мужчины, проводится экспертиза.