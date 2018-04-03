Серовчанина раздавило рухнувшей на складе стеной

Проводится проверка. Следователи выясняют, на каких основаниях проводился ремонт и кто был ответственен за безопасное проведение работ.

Для установления тяжести вреда, причиненного здоровью выжившего мужчины, проводится экспертиза.