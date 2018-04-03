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В Чечне заявили, что тему преследования геев используют для выезда за рубеж
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В Чечне заявили, что тему преследования геев используют для выезда за рубеж 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГРОЗНЫЙ/МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал безосновательными заявления правозащитников о вывозе ими из этой северокавказской республики в течение года более ста человек нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом в разговоре с РИА Новости он не исключил, что тему преследования геев используют люди, желающие упростить себе отъезд за границу.
Председатель общественного движения Российская ЛГБТ-сеть Игорь Кочетков заявил во вторник на пресс-конференции в Москве, что за год из Чечни вывезли 114 человек, причем 92 из них уже покинули Россию. Кочетков заявил, что 41 человек из 114 подвергался пыткам и избиениям.
"Это ложь, в которой нет и доли правды", — сказал Каримов, отвечая на вопрос РИА Новости о соответствии данной информации действительности.
Каримов заявил, что у властей Чечни есть сведения, что некоторые люди используют тему преследования геев, чтобы обеспечить себе беспрепятственный выезд за границу, поскольку в последнее время западные страны неохотно принимают беженцев.
"По имеющейся информации, некоторые силы за определенное вознаграждение наладили целый механизм, обеспечивающий желающим выезд за границу под предлогом преследований за ориентацию. Выезжающим это дает определенные привилегии при получении статуса переселенца и последующем проживании на Западе", — заявил Каримов.
"Я говорил ранее и повторяю — у мужчин в Чечне только одна ориентация, о чем свидетельствует статистика рождаемости, которая является самой высокой в России", — подчеркнул пресс-секретарь главы Чечни.
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