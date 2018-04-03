Сыроварню «Ройгас В. В.» в Истре запустят в конце 2018 года

«В 2014 году решением конкурсной комиссии министерства фермеру Валерию Ройгасу был предоставлен первый грант в размере 14,3 миллиона рублей. На средства гранта он построил современную ферму на 100 голов КРС с оборудованием для содержания животных, дойный цех, телятник, а также приобрел 26 нетелей», — сказал Разин.

По словам министра, сейчас в хозяйстве содержатся 125 голов КРС, из них 68 голов дойного стада сычевской и черно-пестрой породы. В хозяйстве также есть птичник, где содержится около 2 тысяч голов птицы, в собственности 205 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, 230 гектаров в аренде. За 2017 год этим хозяйством произведены 5,2 тонны мяса, 381 тонна молока на сумму более 25 миллионов рублей.

«В 2017 году Валерий получил еще один грант в размере 19 миллионов на приобретение модульной сыроварни мощностью 800 килограммов сыра в сутки. В этом году он планирует повторно участвовать в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы и в два раза увеличить поголовье дойного стада», — подчеркнул Разин.

Министр добавил, что КФХ «Ройгас» находится вблизи деревни Лобаново Истры и является членом кооператива «Усадьба Поседкино».

Как напомнил Разин, с 2018 года внесены изменения для семейных ферм и кооперативов, занимающихся молочным животноводством, в части увеличения размера грантовой поддержки с 60% до 80% затрат от стоимости проекта.