Юлия Самойлова рассказала о подготовке к Евровидению 

Российская певица Юлия Самойлова рассказала о подготовке к музыкальному конкурсу «Евровидение», сообщает kp.ru. «Боюсь перенервничать, боюсь плохо спеть», — заявила исполнительница.
Она отметила, что ей очень помогает педагог по вокалу Мариам Мерабова.
«Бывает, что начинаю психовать, мы обе поплачем, успокоимся и снова работаем», — добавила Самойлова.
Кроме того, певица рассказала, что начала учить английский, но практически с нуля, и её уровень пока ещё «слабенький».
Ранее экс-председатель Белтелерадиокомпании политолог Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, почему украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Белоруссию на Евровидении.