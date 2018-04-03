Юлия Самойлова рассказала о подготовке к Евровидению

Российская певица Юлия Самойлова рассказала о подготовке к музыкальному конкурсу «Евровидение», сообщает kp.ru . «Боюсь перенервничать, боюсь плохо спеть», — заявила исполнительница.

Она отметила, что ей очень помогает педагог по вокалу Мариам Мерабова

«Бывает, что начинаю психовать, мы обе поплачем, успокоимся и снова работаем», — добавила Самойлова.

Кроме того, певица рассказала, что начала учить английский, но практически с нуля, и её уровень пока ещё «слабенький».