Дзержинский завод попал в разработку столичного ФСБ

Первая информация появилась в соцсетях. По сведениям инсайдера группы «Дзержинск — „52 Tотал Ньюс“» во «ВКонтакте», в заводоуправлении работали 20 человек из Управления «М» ФСБ РФ (одно из ключевых подразделений контрразведки, надзирающее за деятельностью МВД РФ ). Якобы руководство завода «вели» до этого год.

Работники администрации завода рассказывали, что на период проверки их согнали в конференц-зал, отобрали сотовые телефоны, а также отключили все кабинетные телефоны. В кабинетах изъяли документы, скачали информацию с компьютеров, опросили руководство.

Примерно такую же версию изложил «Коммерсанту» один из директоров завода. Евгений Рыбин представлял австрийскую фирму в споре с НК ЮКОС. В конце 1990-х на него было совершено два покушения, в одном из которых погиб его водитель, напоминает издание. Эти эпизоды вошли в приговор бывшему сотруднику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину , вынесенный в 2007 году. В ноябре 2009 года Рыбин-младший был назначен гендиректором «Завода им. Свердлова».

Кстати, найденные в офисе документы свидетельствуют о том, что гражданин Австрии Евгений Рыбин, хоть и не числится в штате завода, участвовал в его работе, в том числе в выполнении оборнзаказа с высшей степенью секретности, пишет Telegram-канал «Силовики». Кроме того, обнаружены свидетельства о выводе замом гендиректора завода Юрием Шумским денег в офшоры и о приеме на работу «мертвых душ».

Но главное — то, что искали и нашли — это схемы зарабатывания денег через «свои» фирмы. Одни продавали заводу сырье и имущество по завышенной цене, другие приобретали готовую продукцию по заниженной. В частности, электричество новое руководство покупало не напрямую у «ТНС-энерго», как было прежде, а через фирмы-посредники. Общая прибыль этих компаний составляла примерно 120 млн в год.

Также у силовиков есть вопросы по расходованию бюджетных средств, выделенных заводу на целевые федеральные программы. А поставщики предприятия давно жаловались на требования «откатов» в правоохранительные и надзорные органы Дзержинска.

В декабре 2017 года на «Заводе им. Свердлова» открыли производство фугасных авиационных бомб калибра 500 кг. Тогда и.о. вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин рассказал, что на предприятии «сформирована большая инвестиционная программа с участием средств из федерального бюджета». С 2018 по 2025 год должны открыться 16 новых производств. На эти цели заводу будет выделено 22 млрд рублей.