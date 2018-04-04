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ФАС планирует завершить анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Подмосковья к лету
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ФАС планирует завершить анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Подмосковья к лету 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области завершит проверку рынка платежных терминалов в расположенных в Подмосковье аэропортах Московского авиационного узла летом 2018 года. Об этом журналистам в среду сообщил заместитель руководителя управления Дмитрий Стрельников.
"К лету мы будем понимать картину, кто на каких условиях работает и какую долю имеет", — сказал он.
Стрельников добавил, что служба также проводит проверку обоснованности цен на сопутствующие товары, которые могут пользоваться спросом в аэропортах, в том числе книги, газеты и путеводители.
"Данная работа по проверке этих обстоятельств еще проводится и в скорое время будет завершена до конца", — добавил представитель ФАС, не уточнив, когда начались эти проверки.
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