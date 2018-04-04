ФАС планирует завершить анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Подмосковья к лету

"К лету мы будем понимать картину, кто на каких условиях работает и какую долю имеет", — сказал он.

Стрельников добавил, что служба также проводит проверку обоснованности цен на сопутствующие товары, которые могут пользоваться спросом в аэропортах, в том числе книги, газеты и путеводители.

"Данная работа по проверке этих обстоятельств еще проводится и в скорое время будет завершена до конца", — добавил представитель ФАС, не уточнив, когда начались эти проверки.