Укравшие флаг подростки вернули его на место постиранным 

Полиция нашла и опросила четверых подростков, укравших флаг с подъезда одного из домов в калужском микрорайоне Хрустальный. Сделать это оказалось несложно, так как подростки попали в поле зрения камеры видеонаблюдения. Видео, положенное на музыку из телепередачи «В мире животных», было опубликовано в социальных сетях 1 апреля. К тому времени, когда подростков нашла полиция, они, видимо, уже успели познакомиться со статьей 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»), которая предусматривает до года лишения свободы, и подготовить свою версию истории с флагом. Версия оказалась неожиданной. По словам подростков, флаг они не крали, а лишь взяли его постирать, так как он «имел следы загрязнения и неприглядный вид». Флаг действительно был постиран и возвращен на место. «Что это вообще?! Пусть дальше крушат дома, район!?!», — такой была реакция жителей микрорайона в группе «Мкрн Хрустальный. Калуга. 21 округ» «Вконтакте». Старший по подъезду, на который был повешен постиранный флаг, впрочем, к подросткам претензий не имеет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области. Полиция состава преступления или административного правонарушения в их действиях тоже не нашла.