Ещё
Укравшие флаг подростки вернули его на место постиранным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Укравшие флаг подростки вернули его на место постиранным 

Калуга 24 46 минут назад
Фото: Калуга 24
Полиция нашла и опросила четверых подростков, укравших флаг с подъезда одного из домов в калужском микрорайоне Хрустальный. Сделать это оказалось несложно, так как подростки попали в поле зрения камеры видеонаблюдения. Видео, положенное на музыку из телепередачи «В мире животных», было опубликовано в социальных сетях 1 апреля. К тому времени, когда подростков нашла полиция, они, видимо, уже успели познакомиться со статьей 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»), которая предусматривает до года лишения свободы, и подготовить свою версию истории с флагом. Версия оказалась неожиданной. По словам подростков, флаг они не крали, а лишь взяли его постирать, так как он «имел следы загрязнения и неприглядный вид». Флаг действительно был постиран и возвращен на место. «Что это вообще?! Пусть дальше крушат дома, район!?!», — такой была реакция жителей микрорайона в группе «Мкрн Хрустальный. Калуга. 21 округ» «Вконтакте». Старший по подъезду, на который был повешен постиранный флаг, впрочем, к подросткам претензий не имеет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области. Полиция состава преступления или административного правонарушения в их действиях тоже не нашла.
Калуга 24: последние новости
В Калуге открыли мемориальную доску Валерию Пряхину Разумовский намерен сделать Калугу умным городом Бригада скорой помощи обнаружила в квартире пациента боевые гранаты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность327
Киевский прокурор появился на телевидении голым87
Стало известно о тайном счете Скрипалей107
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово55
Семью Нетребко выгнали из театра49
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение