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Более 73 млн рублей направят на развитие железной дороги в Дагестане в 2018 году
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Более 73 млн рублей направят на развитие железной дороги в Дагестане в 2018 году 

РЖД-Партнер 48 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«В текущем году в рамках инвестиционной программы ОАО „РЖД“ на развитие железнодорожной инфраструктуры республики планируется направить 73,5 млн рублей. Благодаря этому, в частности, будут модернизированы устройства заграждения на железнодорожных переездах на перегоне Кизляр — Разъезд № 17 и Кизлюрт — Темиргое», — отметили в РЖД.
По данным РЖД, объем погрузки в Махачкалинском регионе в первом квартала 2018 года составил 0,45 млн тонн, что на 15,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
"Наибольший объем перевозок пришелся на строительные грузы и нефтепродукты. В настоящее время в республике курсируют пять пар пригородных поездов, которые традиционно пользуются высоким спросом у местных жителей. В первом квартале 2018 года на трех пригородных маршрутах региона перевезено 97 тыс. человек, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказали в пресс-службе.
Во вторник в Дагестане состоялась рабочая встреча начальника Северо-Кавказской железной дороги Владимира Пястолова и временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Стороны обсудили перспективы развития дальних и пригородных пассажирских перевозок, возможность обновления вагонного парка, реконструкции остановочных пунктов и увеличения объемов перевозок грузов.
Махачкалинский регион Северо-Кавказской железной дороги расположен на территории двух республик: Дагестана и Калмыкии. Его эксплуатационная длина составляет 509 километров. В структурных подразделениях ОАО «РЖД» на территории Дагестана трудятся более 2 тыс. человек.
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