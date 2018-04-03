20 процентов институтов РАН попали в число аутсайдеров

Прямо скажем, в нашей науке произошло знаковое событие. Бурные споры о том, как оценивать работу научных институтов длились несколько лет. Ученые и чиновники приводили свои, хотя и полярные, но вполне весомые аргументы. Скажем, сторонники чистой наукометрии настаивали, что число публикаций, цитирований, патентов, молодых ученых в институте, финансирование на одного ученого, участие в международных конференциях и прочие цифры дают полный срез состояния научной организации. Академики не соглашались. Они утверждали, что нельзя ученого мерить только цифрой, такой формальный подход вредит науке. Сами ученые лучше всего знают, сколько «весит» в науке каждый исследователь. И тогда же академия решила доказать свою правоту и провела оценку институтов. Итог, прямо скажем, поразил многих. Почти все институты РАН были признаны сильными. Что вызвало недоумение общественности и шквал критики.

Когда в 2013 году институты РАН были переданы в специально созданное Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), одно из его главных задач было как раз создание системы оценки деятельности институтов.

В конце концов, ученым и чиновникам удалось достичь согласия. Сегодня ученого и взвешивают на весах наукометрии, и оценивают авторитетные эксперты. Такой двойной подход и дает итоговый результат.

— Принципиально важно, что институты РАН теперь оценивают не сами академики, а авторитетные ученые со стороны, из вузов и государственных научных центров, — подчеркивает Валерий Рубаков . — Это позволило исключить конфликт интересов, достичь предельной объективности.

Какую же картину выявила комиссия, проверив 454 научные организации, входящие в состав Федерального агентства научных организаций? Как и ожидалось, лидерами стали институты Центрального региона, Северно-Западного и Новосибирского регионов, аутсайдерами — Северного Кавказа и Южного федерального округа. Эксперты подчеркнули, что составившие вторую группу «середняки» — это стабильные, успешные коллективы, которые генерируют в стране основную долю знаний. «Что касается третьей группы, то в большинстве они не выглядят безнадежными, — отметил академик Рубаков. — С ними надо работать, и они вполне способны выйти на высокий уровень».

С ним согласился глава ФАНО Михаил Котюков . Он заявил: «Попадание в группу аутсайдеров вовсе не означает, что там нет науки. Она есть, но не мирового уровня. Причины могут быть самые разные, например, у многих слабая материальная база. Словом, с ними надо разбираться, причем с каждым отдельно. И вместе с академией наук помогать находить решения».

По словам Михаила Котюкова, полученные результаты — это не конец, после которого будут сделаны оргвыводы. Это только самое начало долгого пути по улучшению работы институтов. Ведь полученная информация показывает сильные и слабые стороны коллективов, дает им ориентиры для повышения эффективности.

— Вместе с академией мы должны разработать программу развития для лидеров и «середняков», а также провести очень глубокий анализ ситуации в институтах-аутсайдерах, — считает глава ФАНО. — Кроме того, важно, что руководители получили ясные индикаторы для своей работы. Я встречался с директорами институтов-середняков. Они утверждают, что за те два года, когда началась работа по оценке институтов, они уже немало сделали, чтобы улучшить показатели. А это самое главное: есть ясные индикаторы, система на них реагирует и стимулирует ученых повышать эффективность своего труда.

Отметим, что не все институты согласились с выводами комиссии, 130 подали апелляции, 30 из них эксперты удовлетворили. В целом, оценивая результаты полученных оценок, вице-президент РАН Алексей Хохлов подчеркнул: необходимо, чтобы эта система была распространена не только на институты РАН, но и на все организации, где занимаются наукой, в том числе вузы и государственные научные центры.

Справка «РГ»

Работа академических институтов оценивалась по 41 наукометрическому показателю и 38 дополнительным сведениям. В частности, это публикационная активность, доля конкурсного и внебюджетного финансирования и эффективность международного сотрудничества. Последний показатель включал, в частности, количество статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями, и число проведенных международных конференций.

К первой категории были отнесены 142 организации, ко второй — 205, к третьей — 107. Среднее отношение конкурсного и внебюджетного финансирования к средствам, полученных на госзадания, у организаций первой категории составляет 1,035, у второй категории — 0,861, у третьей — 0,603. Средняя численность исследователей в организациях первой категории — 185,6 человека. Второй категории — 88,5, а третьей — 32,2.

Что касается итогов по отраслям знаний, то, к примеру, в области медицинских наук 23 организации отнесены ко второй категории, и по восьми — к первой и третьей. В области технических наук — 15 организаций отнесены к первой категории, 31 — ко второй и 17 — к третьей. В гуманитарных науках 13 организаций — первая категория, 23 — вторая, 23 — третья. В области сельскохозяйственных наук сразу 50 научных институтов отнесены к высшей категории, 37 — ко второй и 18 — к третьей. В области естественных наук это соотношение выглядит следующим образом: 21 организация отнесена к первой категории, 82 — ко второй и 76 — к третьей.