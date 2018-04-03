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Жителей Молжаниновского ознакомят с оперативной обстановкой в районе
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Жителей Молжаниновского ознакомят с оперативной обстановкой в районе 

Управа района Молжаниновский города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В период с 20 по 21 апреля на территории Молжаниновского будут проходить отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением о работе по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории. Сотрудники полиции проведут прием граждан на своих участках, расскажут о своей работе, оперативной обстановке в районе, ответят на интересующие вопросы жителей района.
— Горожане смогут познакомиться со своими участковыми, если такое знакомство пока не состоялось, и получить ответы на актуальные вопросы, обсудить проблемы района, — отметили в пресс-службе УВД по САО.
Мероприятия будут проводиться на дворовых территориях.
Так, 20 апреля встреча пройдет на 3-й Подрезковской улице, 14. Начало в 19.00. А 21 апреля в 12.00 жителей ждут на улице 4-я Новоселки, 2 и в 16.00 на Синявинской, 11, корпус 3. (то)
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