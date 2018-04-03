Время не пощадило Алену Апину

Алену Апину даже в молодости с трудом можно было назвать красавицей. Однако тогда солистку девичьей группы «Комбинация» выручал юношеский задор, хороший цвет лица и подтянутая фигура. Однако время, к сожалению, не пощадило артистку.

На днях она приняла участие в концерте «Удачные песни», который организовало «Радио дача». Пока артистка ждала своего выхода на сцену, журналистам удалось детально рассмотреть певицу. Результат их наблюдений оказался не самым воодушевляющим: морщины и осунувшийся овал лица Апиной не смог скрыть даже толстый слой макияжа. По мнению представителей прессы, певица выглядит сейчас так, как будто всю жизнь занималась не музыкой, а вкалывала на производстве.

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Апина не раз заявляла, что не прибегает к помощи пластических хирургов, так как те считают, что ей не нужны никакие подтяжки. Судя по всему, певица вполне довольна своей внешностью, что, в принципе, делает ей честь, пишет сайт Dni.ru.

Тем не менее, судя по фотографиям в аккаунте певицы, артистка все же не очень довольна тем, как выглядит: почти все ее снимки отретушированы при помощи фоторедактора.

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Напомним, что пик славы Апиной пришелся на 1980-1990-е годы. Ее хиты, такие как «Бухгалтер», «Леха» и «Электричка», гремели почти на всех дискотеках страны.