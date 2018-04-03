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Поддержим пермяка: студент «Вышки» вышел в финал конкурса комментаторов телеканала «Eurosport»
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Поддержим пермяка: студент «Вышки» вышел в финал конкурса комментаторов телеканала «Eurosport» 

59.ru 50 минут назад
Фото: 59.ru
Студент пермского филиала Высшей школы экономики Александр Пахомов вышел в финал конкурса комментаторов тенниса, устроенного телеканалом «Eurosport». У конкурса будет три победителя, и двое из них уже определены — это Вадим Кольцов из Воронежа и Георгий Шаков из Москвы. Кто станет последним победителем, решит зрительское голосование. В соперниках у 21-летнего пермяка Валерия Филяева из Минска и Леонид Бекренев из Москвы.
— Уже лет 7-8 я ставлю себе цель стать спортивным комментатором, и участвую в таком конкурсе не в первый раз. В январе увидел новость о конкурсе комментаторов. С первого раза записал ролик с самой обычной домашней гарнитурой и благополучно об этом забыл. А тут позвонил человек из «Eurosport» и сказал, что я прошел в финал, — рассказал Александр 59.ru.
Александр признается, что его любимый комментатор — Александр Шмурнов.
Пермский студент вышел в финал_2018-04-03  Победители конкурса будут в прямом эфире комментировать один из турниров Большого Шлема «Ролан Гаррос». Проголосовать за пермяка можно по ссылке.
Ранее мы рассказывали о том, что дочь легенды «Амкара» Георги Пеева выступила в болгарском шоу «Голос».
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