Поддержим пермяка: студент «Вышки» вышел в финал конкурса комментаторов телеканала «Eurosport»

Студент пермского филиала Высшей школы экономики Александр Пахомов вышел в финал конкурса комментаторов тенниса, устроенного телеканалом «Eurosport». У конкурса будет три победителя, и двое из них уже определены — это Вадим Кольцов из Воронежа и Георгий Шаков из Москвы . Кто станет последним победителем, решит зрительское голосование. В соперниках у 21-летнего пермяка Валерия Филяева из Минска и Леонид Бекренев из Москвы.

— Уже лет 7-8 я ставлю себе цель стать спортивным комментатором, и участвую в таком конкурсе не в первый раз. В январе увидел новость о конкурсе комментаторов. С первого раза записал ролик с самой обычной домашней гарнитурой и благополучно об этом забыл. А тут позвонил человек из «Eurosport» и сказал, что я прошел в финал, — рассказал Александр 59.ru.

Александр признается, что его любимый комментатор — Александр Шмурнов

Пермский студент вышел в финал_2018-04-03 Победители конкурса будут в прямом эфире комментировать один из турниров Большого Шлема « Ролан Гаррос ». Проголосовать за пермяка можно по ссылке.