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Пушков: попытки решить «приднестровский вопрос» силой не получают поддержки в Европе
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Пушков: попытки решить «приднестровский вопрос» силой не получают поддержки в Европе 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Европе утвердилась позиция, что Приднестровье должно иметь особый политический статус и силовое решение вопроса невозможно. Об этом заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ходе встречи с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.
«В европейской политической культуре утвердилась позиция, что у Приднестровья должен быть особый политический статус. Поэтому попытки некоторых сил в Кишинёве решить вопрос силовым путём не находят поддержки в Европе», — сказал сенатор.
Сенатор отметил, что в разговорах с европарламентариями ни разу не слышал предложений вынудить Приднестровье отказаться от нынешнего статуса и войти в состав Молдавии.
Также он добавил, что Приднестровье является одной из важнейших точек европейской политики.
«На мой взгляд, Приднестровье относится к тем регионам, которые остались в зоне неурегулированности после распада СССР. Такой же зоной был и до вхождения в состав РФ Крым, хотя он формально был в составе Украины. Поэтому мне представляется, что все руководители проявили высокую степень политической зрелости при решении сложных вопросов», — сказал парламентарий.
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