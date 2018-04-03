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ФАС выявила картель на рынке запорно-пломбировочных устройств в ж/д перевозках
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ФАС выявила картель на рынке запорно-пломбировочных устройств в ж/д перевозках 

Rambler News Service 50 минут назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель на товарном рынке запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) с 2008 по 2017 годы, сообщил регулятор.
Служба признала компании «ИПК „Страж“, ООО „Транс-Пломбир“, ООО „СотекКомЦентр“, ООО „ТД „КЗМИ“ и ЗАО „ОЦВ“ виновными в организации и участии в картеле. По данным регулятора участники картеля только за 2015-2016 годы извлекли доход более 5 млрд рублей. Заключение антиконкурентного соглашения привело к установлению и поддержанию цен на ЗПУ, а также разделу товарного рынка.
Материалы дела и решение комиссии ФАС России будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ, уточнили в службе. Кроме того, все участники картеля будут привлечены к административной ответственности.
“Это был классический устойчивый картель на товарном рынке с механизмами контроля и обмена информацией между участниками», — сказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, его слова приводятся в сообщении.
ЗПУ предназначены для запирания и пломбирования железнодорожных грузовых вагонов и контейнеров, подлежащих пломбированию, а также для контроля и предотвращения несанкционированного доступа к перевозимому грузу через запираемые и пломбируемые устройства дверей, люков, заливных горловин, сливных и дренажных отверстий вагонов и контейнеров.
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