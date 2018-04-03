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В Москве пройдет Всемирный форум по франчайзингу и Moscow Franchise Expo 2018
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В Москве пройдет Всемирный форум по франчайзингу и Moscow Franchise Expo 2018 

ТАСС 49 минут назад
В Москве с 30 мая по 1 июня 2018 года состоится Всемирный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2018. Организатором мероприятий выступит Российская ассоциация франчайзинга при поддержке Фонда «Росконгресс».
Территория России впервые станет деловой и экспертной площадкой для представителей ассоциаций, крупных компаний и инвесторов из более чем 40 стран мира, включая Юго-Восточную Азию, Европу, Северную, Центральную и Южную Америки, Африку.
Всемирный форум по франчайзингу соберет на своей площадке более шести тысяч участников для обсуждения последних трендов во франчайзинге, обучения, заключения контрактов и демонстрации новых информационных и консультационных услуг для предпринимателей. В рамках Форума пройдет выставка российских и международных франчайзинговых концепций Moscow Franchise Expo 2018, которая привлечет специалистов франчайзинговой индустрии и представителей российского и зарубежного предпринимательства.
Последние семь лет российский франчайзинг показывает стабильную динамику развития — до 15% ежегодного прироста числа предприятий. Сегодня в России насчитывается более 50 000 франчайзи и порядка 1450 брендов, 67% из которых являются российскими концепциями. «Динамичное развитие отечественных брендов в общей доле рынка франчайзинга позволяет говорить о большом потенциале для развития предпринимательства, особенно это касается развития малого и среднего бизнеса. Мы рассчитываем, что Форум, проходящий в Москве, обозначит векторы развития международного сотрудничества и даст импульс новым деловым инициативам. А также позволит продемонстрировать достижения нашей страны в данной сфере», — отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Форум пройдет при поддержке Правительства Москвы и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Участие для делегатов и посетителей форума и выставки бесплатное.
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