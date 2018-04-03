Автобусы без навигаторов «ЭРА-ГЛОНАСС» не пустят в Петербург во время ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 3 апреля. / ТАСС /. Туристические, экскурсионные и другие частные автобусы не смогут въехать в Санкт-Петербург в дни чемпионата мира по футболу, если на них не будут установлены навигаторы, идентифицированные в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и если их владельцы не подадут уведомления о планируемом прибытии в город в «Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации ». Исключение будет делаться только для муниципальных и региональных автобусов, осуществляющих регулярные рейсы, сообщила во вторник пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

"С 1 июня по 17 июля 2018 года на территории Санкт-Петербурга будет запрещен въезд автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров по заказам и для собственных нужд, а также регулярные перевозки в международном и межрегиональном сообщении в случае невыполнения собственниками (владельцами) автобусов требований в части: оборудования аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и направления в «Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» уведомлений о планируемом въезде в города-организаторы", — говорится в сообщении.

Данное ограничение будет касаться автобусов категорий М2 (весом до 5 тонн с местами более чем для восьми пассажиров) и М3 (весом более 5 тонн с местами более чем для восьми пассажиров).

Отмечается также, что на въезде в город организуют посты ГИБДД, которые будут проверять въезжающие в Петербург автобусы.