При строительстве парка «Остров мечты» в столице применили умные технологи

Как сообщил руководитель проекта Константин Голубев, развлекательный комплекс в Нагатинской пойме будет одним из самых современных и совершенных парков в мире. К открытию парка заработает мобильное приложение, которое поможет найти нужный аттракцион и забронировать там место. В парке также появится уникальная система поиска потерявшихся детей с помощью специальных электронных браслетов. Для обеспечения пожарной безопасности применяются самые современные и прогрессивные системы. Открытие «Острова мечты» запланировано на август 2019 года.