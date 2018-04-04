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При строительстве парка «Остров мечты» в столице применили умные технологи
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При строительстве парка «Остров мечты» в столице применили умные технологи 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Префектура Южного административного округа города Москвы
Как сообщил руководитель проекта Константин Голубев, развлекательный комплекс в Нагатинской пойме будет одним из самых современных и совершенных парков в мире. К открытию парка заработает мобильное приложение, которое поможет найти нужный аттракцион и забронировать там место. В парке также появится уникальная система поиска потерявшихся детей с помощью специальных электронных браслетов. Для обеспечения пожарной безопасности применяются самые современные и прогрессивные системы. Открытие «Острова мечты» запланировано на август 2019 года.
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