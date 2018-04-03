В России 13 тысяч врачей-волонтеров обслуживают 4 миллиона человек

"Министерство здравоохранения первым стало заниматься объединением врачебных волонтерских организаций. Это порядка 13 тысяч врачей, которые обслуживают более 4 миллионов человек", — сказал он.

Ткаченко также отметил, что Минздравом России успешно реализуется программа взаимодействия с некоммерческими организациями, в результате чего повышается качество оказываемых услуг.

"Благотворительные организации ни в коем случае не подменяют деятельность государственных учреждений, но содействуют им, чтобы эта область была всеобъемлющей и качественной", — добавил он.