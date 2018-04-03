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В России 13 тысяч врачей-волонтеров обслуживают 4 миллиона человек
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В России 13 тысяч врачей-волонтеров обслуживают 4 миллиона человек 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В 2017 году при Минздраве РФ был создан Федеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья, который объединяет 470 волонтерских организаций со всей страны, заявил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Александр Ткаченко. Об этом сообщается на сайте ОП РФ.
"Министерство здравоохранения первым стало заниматься объединением врачебных волонтерских организаций. Это порядка 13 тысяч врачей, которые обслуживают более 4 миллионов человек", — сказал он.
Ткаченко также отметил, что Минздравом России успешно реализуется программа взаимодействия с некоммерческими организациями, в результате чего повышается качество оказываемых услуг.
"Благотворительные организации ни в коем случае не подменяют деятельность государственных учреждений, но содействуют им, чтобы эта область была всеобъемлющей и качественной", — добавил он.
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