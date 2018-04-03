Канадский правозащитник встал на защиту пиратов

Правозащитники — это такие люди, которые защищают права. Не автомобильные, а человека. Кто-то их любит, кто-то — не очень. Но вот канадским пиратам самое время на них молиться. Потому что в стране готовят закон о блокировке пиратских сайтах. Местная коалиция компаний — тоже в каком-то смысле правозащитников, только на интеллектуальную собственность — потребовала от государственного регулятора разрешить блокировать пиратские сайты в явочном порядке.