Канадский правозащитник встал на защиту пиратов 

Правозащитники — это такие люди, которые защищают права. Не автомобильные, а человека. Кто-то их любит, кто-то — не очень. Но вот канадским пиратам самое время на них молиться. Потому что в стране готовят закон о блокировке пиратских сайтах. Местная коалиция компаний — тоже в каком-то смысле правозащитников, только на интеллектуальную собственность — потребовала от государственного регулятора разрешить блокировать пиратские сайты в явочном порядке.
Понятно, что любители различных torrent edition не на шутку встревожились. Однако тут в их поддержку выступил Дэвид Кэй, один из местных «специальных докладчиков» ООН по правам человека. Он заявил, что предполагаемый закон нарушает статью 19 Всеобщей декларации прав человека. Которая гласит, что люди «имеют право на свободу выражения своего мнения любыми средствами и независимо от границ». Предлагаемый же закон слишком туманен в определении пиратских сайтов, и к тому же предлагает меры по ограничению пользование прокси серверов и VPN, что неправильно. И вообще блокировки очень сложно осуществлять так, чтобы под них попадали исключительно пираты. А значит нарушения прав человека неизбежны. Теперь слово за государственным регулятором — прислушается ли он к «специальному докладчику» или нет.