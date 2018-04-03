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20 расписных двухметровых яиц установят к Пасхе в Барнауле
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20 расписных двухметровых яиц установят к Пасхе в Барнауле 

АиФ — Алтай 58 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
20 огромных расписных пасхальных яиц установят на территории храма Иоанна Богослова в Барнауле. 8 апреля здесь впервые пройдет смотр-конкурс «Пасхальный арт-фестиваль».
В конкурсе участвуют ученики художественных школ, вузов и колледжей города. Ребята получили метровые и двухметровые заготовки пасхальных яиц, изготовленные из пенополистирола и покрытые штукатуркой. До 8 апреля дети будут расписывать яйца, а затем поделки привезут на площадку храма и покажут всем желающим. Автор лучшей работы получит гран-при.
В алтайской метрополии подчеркивают, что основная цель Пасхального арт-фестиваля и смотра-конкурса — нравственное, духовное и патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала, более широкое приобщение к православной и мировой художественной культуре.
Место и время проведения фестиваля: ул. Шумакова, 25-а, начало в 12:00 часов.
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