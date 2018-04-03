Лукашенко рассказал о политической значимости сельского хозяйства

Выработать действенный механизм реализации концепции «Деревня будущего» поручил правительству президент Беларуси , сообщает БЕЛТА. Выступая сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, глава государства уделил особое внимание обеспечению отрасли квалифицированными кадрами. Но, по мнению Лукашенко, «приостановить отток трудоспособного населения в город без повышения качества жизни сельского населения, привлекательности аграрного труда и сельского образа жизни невозможно».

Формулируя перед правительством свое видение «деревни будущего», президент дал понять, что по его представлению, «жизнь в ней ни в чем не должна уступать городской» с учетом региональных особенностей.

Лидер страны поручил принять все меры для комплексного развития территорий, включая эффективное использование пустующего жилья в малых деревнях и на хуторах. Он поручил разработать планы развития сельских населенных пунктов и агрогородков, итогом выполнения которых станет полное соответствие гармонии природы и динамики технологий.

Президент поинтересовался, что делается для повышения уровня жизни на селе.

"Как нам поднять неперспективные деревеньки? Подвижки в этом направлении должны быть уже в ближайшее время", — поручил глава государства.

Он потребовал во всех сельских населенных пунктах и агрогородках Беларуси разработать и полностью внедрить новые социальные стандарты.

"В каждом районном центре, агрогородке, деревне должны быть хорошие дороги, качественная вода, социальное обслуживание, обеспеченность необходимыми товарами и интернет, желательно высокоскоростной", — сказал глава государства.

Только при решении имеющихся проблем, добавил он, аграрная отрасль сможет выйти на качественно новый уровень. А он «предполагает престиж и комфорт сельского быта, моду, если хотите, на собственный дом и вокруг него кусочек земли, гармоничное сочетание красоты белорусской природы и высоких технологий современной жизни».

Наряду с экономической, Александр Лукашенко подчеркнул и политическую значимость отрасли. Продовольствие — это политика, и внутренняя, и внешняя. Поэтому «ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны еще на заре независимости была верной», — отметил он.

От состояния дел в агропромышленном комплексе во многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в стране, сказал Лукашенко.

По словам президента, Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность, что является важнейшим фактором независимости. Лидер страны констатировал, что в настоящее время по производству и потреблению большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь существенно превосходит другие страны СНГ. Валютная выручка от реализации отечественных продуктов питания за 2017 год составила около $5 млрд

"Однако задача по достижению показателя в $7 млрд не снята", — обратил внимание белорусский лидер.

В минувшем году получен хороший урожай зерна, рапса, сахарной свеклы. Сформирована неплохая сырьевая база. В целом за 2017 год достигнут прирост по сравнению с предыдущим по основным показателям производства и экспорта сельхозпродукции.

"Но сегодня разговор надо вести не об успехах аграриев, а об имеющихся проблемных вопросах, решение которых позволит выйти на более высокие рубежи", — подчеркнул президент.