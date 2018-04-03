Отбирали квартиры и убивали. В Перми огласили приговор «чёрному риелтору»

Сложно поверить, что скромная на вид женщина на скамье подсудимых и есть главный организатор пяти жестоких убийств, совершённых в Пермском крае в 2015-2016 гг.

Три года назад 38-летняя мать троих детей из Березников открыла своё риелторское агентство. Клиентов искала в асоциальной среде, чтобы обманывать было проще. Оставляла людей сначала без квадратных метров и денег, а затем и вовсе приказывала «убирать» ненужных свидетелей.

Главными исполнителями убийств были супруг подсудимой и муж её сестры. Их уже приговорили к длительным срокам заключения. Суд Березников назначил мужчинам по 16 и 17 лет колонии. На днях наказание вынесли и организатору преступного сообщества. Подробности громкого дела — в материале «АиФ-Прикамье»

Перед подписанием договора клиентов поили водкой

Почти все потерпевшие — люди, злоупотребляющие спиртным. У всех — квартиры и коммунальные долги.

«Мне бы жильё поменьше и деньги на жизнь», — просили клиенты руководителя агентства недвижимости.

Женщина убеждала, что всё сделает в лучшем виде, нужно только подписать договор. Документы «чёрный риелтор» заведомо составляла с нарушениями: не указывала стоимость своих услуг, включала в договора ложные сведения и даже подделывала печати нотариуса. От её мошеннических действий пострадали десять человек и администрация города Усолье в Пермском крае.

Чиновников обмануть оказалось несложно. Женщина узнала о доме в Усолье, хозяин которого умер несколько месяцев назад. У мужчины не было родственников, по закону жилье переходило в пользу государства. Чтобы присвоить квадратные метры себе, мошенница заказала по интернету чистые нотариальные бланки, а по имеющимся оттискам сделала дубликат печати нотариуса. Потом подделала свидетельство о праве на наследство и сдала документы на регистрацию. Присвоенный дом она продала за 800 тысяч рубдлей, деньги потратила на свои нужды.

Подобным же способом она обманывала и клиентов. Обещала, к примеру, что за оформление сделки возьмёт 50 тысяч рублей, а на деле складывала в карман от двухсот до четырехсот тысяч: почти всю разницу между продажей благоустроенной квартиры клиента и покупкой ему садового домика, куда чаще всего перевозили людей.

После нескольких таких сделок в агентстве недвижимости появились два айфона и крутая иномарка. Но неожиданно для мошенников клиенты пошли в полицию. Начиналась проверка.

Заморозить, сжечь или утопить

Чтобы скрыть следы преступлений, в агентстве решались на крайние меры. Первое убийство «риелторы» решили подстроить как несчастный случай. В садовый домик к будущей жертве с бутылкой водки приехали муж и зять директора агентства. В застолье принимал участие и совершенно посторонний человек. Мужчины решили не щадить и его.

Когда хозяин и его знакомый уснули, преступники кинули на обогреватель тряпку, начался пожар. Приехавшие на вызов огнеборцы обнаружили в сгоревшем домике тела двух мужчин.

Свою третью жертву преступники заморозили. Чтобы совершить задуманное, они специально дожидались морозов. Когда температура на улице опустилась до — 25, исполнители нагрянули к женщине в гости. Открыли привезённую бутылку, напоили её и в халате выгнали на улицу. А сами заперлись внутри и всю ночь слушали, как женщина стучит в двери и умоляет впустить её домой.

Под утро промерзшую до костей женщину отвезли подальше от населённого пункта и бросили умирать на обочине дороги. Своего четвёртого клиента мошенники сначала избили до полусмерти, потом сожгли на костре. Пятого мужчину утопили в озере, привязав к поясу 20-килограммовую гирю.

«На основании вердикта присяжных заседателей подсудимую признали виновной в совершении семи эпизодов мошенничества, двух эпизодов умышленного уничтожения имущества и пяти эпизодов «убийства, совершённого организованной группой», — сообщил сотрудник пресс-службы Следственного управления СКР по Пермскому краю Андрей Олин. — Ей назначили наказание — 20 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей».

Потерпевшие и родственники убитых подали иски о возмещении морального и материального вреда. Большинство из них суд признал правомерными и удовлетворил.