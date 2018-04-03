В Прикамье разыскивают вора, обокравшего пассажира на вокзале «Пермь-2»

«Он подозревается в совершении кражи на вокзале Пермь II. 15 января этого года рано утром в зале ожидания он похитил у 40-летнего мужчины синюю дорожную сумку, в которой находились личные вещи и продукты питания. Его приметы: на вид 45-50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы тёмные короткостриженные, глаза карие. Злоупотребляет алкогольными напитками», — сообщили в пермском линейном отделе.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение Галиахметова, сообщить по телефонам: 8 (342) 230-27-80, 230-25-15, 8 (922)-373-62-74.